Het idee dat cryptomunten ons beschermen tegen geldontwaarding kan in de prullenmand

Er heerst crisis in de crypto-industrie. Het vlaggenschip van de sector – de bitcoin – is sinds dit najaar met meer dan vijftig procent in waarde gedaald. De timing van deze ‘cryptodip’ heeft een zekere ironie. Juist nu de inflatie toeslaat in het traditionele geldsysteem, bieden cryptovaluta niet het waardevaste alternatief dat haar uitvinders ons hebben voorgespiegeld. Het idee dat cryptomunten ons beschermen tegen geldontwaarding kan daarmee in de prullenmand.

Vorige maand klapte de koers van een andere cryptomunt – de Terra – volledig in elkaar. Dit is een speciaal type cryptomunt met de misleidende benaming stabl..