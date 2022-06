Bredevoort, boekenstadje in de Achterhoek, houdt dapper stand

Bredevoort is een historisch vestingstadje in de Achterhoek, dichtbij de Duitse grens. Het verwierf naam en faam als ‘boekenstad’, met grote boekenmarkten. De laatste twintig jaar laten een gestage achteruitgang zien. De ene na de andere winkel sloot de deuren. Het was net alsof de A18, de snelweg naar de oostelijke grensstreek, steeds langer werd en Bredevoort steeds verder weg kwam te liggen.

Maar het is de reis nog steeds waard. En er zijn ook nog steeds boekenmarktjes, vijf keer per jaar. De kramen staan nu niet meer middenin het stadje, maar rondom de Koppelkerk. De geloofswarmte waaide de ramen van dit wederopbouwkerkje uit, maar er bleef een verlangen naar inspiratie en ontmoeting. Het is nu ‘vrijplaats voor kunst en cultuur’..