De stad kan zo veel groener, zou ik van de daken willen schreeuwen

‘Je kan het dak op.’ Soms moet je bij een gezegde of uitdrukking even nadenken wat ermee bedoeld wordt. Als iemand zegt dat je het dak op kan, wordt jouw wens niet gehonoreerd. In Rotterdam kun je letterlijk het dak op bij de Rooftop Walk. Op grote hoogte zie je hoe versteend een stad en hoe klein en nietig de mens is. Op de daken zelf worden ideeën aangedragen om daken, terrassen en tuintjes te vergroenen.

Thuis in mijn eigen straatje zou ik wel van de daken willen schreeuwen dat het anders kan als ik sommige tuinen passeer. Het stel op de hoek heeft onlangs de tuin laten doen. Ik zag gras en dat maakte me blij. Maar het gras groeit niet en is net iets te fel groen van kleur om echt te zijn. Mijn buurvrouw heeft tuintapijten ..