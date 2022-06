Ik vind Miroslav Volf onmisbaar om de liefde. Zelfs voor de vijand

De grote Kroatische theoloog Miroslav Volf was in het land; hij sprak bij mij om de hoek in de Westerkerk. Ik kan vanaf hier de toren zien, maar ik lag amechtig op de bank. Vreselijke FOMO, fear of missing out, maar ik kreeg het domweg niet voor elkaar.

Een nieuwe ronde corona (ja, het bestaat nog) en je energievoorraad wordt zomaar gehalveerd. Gelukkig was het grootste deel van mijn socialemediabubbel aanwezig en zij deden er gretig verslag van. Het bleek dat hij gezegd had dat we ons haasten van het ene naar het andere, van uitputting ontspanning zoeken in verstrooiing om daarna weer door te rennen en niet toekomen aan de vraag wat het leven de moeite waard maakt. Had ik toch mogelijk een goede keuze gemaakt.

Deze Kroatische theolo..