De geschiedenis wordt soepel voor het karretje van het eigen gelijk gespannen

Met een krant nonchalant onder de linkerarm gerold, loopt de grijs bebaarde Jeremy Webster naar het metershoge standbeeld van Margaret Thatcher. Als hij de Britse oud-premier tot op een meter of vijf is genaderd, haalt hij eieren uit een doosje. Snel gooit hij een paar exemplaren naar de splinternieuwe sculptuur in het stadje Grantham, de geboortestad van Thatcher. Na zijn verzetsdaad loopt de 59-jarige bestuurder aan de Universiteit van Leicester in alle rust weg.

Webster had nog een appeltje te schillen met de Britse oud-premier, zoveel is duidelijk. In de jaren tachtig veegde de Conservatieve Prime Minister de vloer aan met links en duwde zij het Verenigd Koninkrijk in neoliberale richting. Van dit verleden was Webster niet gediend.

Een..