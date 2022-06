De oorlog drijft een groot gezin uiteen, maar het is gelukkig geen afscheid voor het leven

Ben je, via de A27, eenmaal de Oude Zederik over, dan kom je algauw bij de Alblasserwaard. Een wereld van water, molens en grazige weiden, christelijke dorpen en veel vlaggen, het geel-blauw van Oekraïne.

In de gemeente Molenlanden is de gastvrijheid groot: toen de oorlog begon, sprongen veel burgers direct in de auto naar Oekraïne en haalden hun vrienden zelf op. Zo ook Wim en Elly Bakker in Molenaarsgraaf-Brandwijk, bij wie ik graag aanschuif aan de avonddis, met dampende aardappelpannen, salade en gebraad. Hollandser kan het al niet. En dan moet het Campina-toetje nog komen. Maar we beginnen met het Onze Vader in het Oekraïens, staand om de tafel.

Maandenlang was dit het avondritueel in huize Bakker. Over hun vrienden, de Mielient..