Waarom ik opgelucht ben dat de feestdagen weer voor een lange tijd voorbij zijn

Het afschaffen van een christelijke tweede feestdag is er - ondanks de vele pleidooien die daarvoor klinken - nog niet van gekomen. En dat is maar goed ook. Op de een of andere manier is de preek tijdens een dienst op een tweede feestdag altijd raak. Het zal de leemte na een drukke zondag zijn, waardoor de boodschap beter binnenkomt.

Maar na zo’n tweede feestdag raakt alles in de war. Van de boodschappen die niet op orde zijn tot de kinderen die moeten wennen aan een schoolweek die later start. Van het feit dat het op dinsdag, maandag voelt tot de ontdekking dat de week opeens voorbij is - en het beklemmende gevoel dat ik een dag korter heb om op deze column te broeden.

Ik krijg er een kort lontje van en ben dus enorm opgelucht dat d..