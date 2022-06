Het besluit van de EU maakt het makkelijker om een telefoonsnoertje van een huisgenoot te uh ... lenen

Volgens het Europees Parlement heb ik een kast vol snoertjes. Allemaal van apparaten die een verschillende aansluiting hebben. Dat valt mee, zeg ik als verzamelaar van wat sommigen ook wel troep noemen. Ik bewaar zelfs snoertjes van apparaten die ik allang niet meer heb.

Maar zelfs dan zijn het hooguit vier schoenendozen vol. Een karikatuur schetsen van een probleem is een probaat middel om te verdedigen dat je hier al tien jaar over praat. Want dat deed het Europees Parlement.

Dinsdag viel het besluit: vanaf 2024 hebben smartphones en andere kleine en middelgrote apparatuur eenzelfde snoer met usb-c-aansluiting. Een jaarlijkse besparing van 250 miljoen euro voor de Europese consument. We zijn in de EU met 450 miljoen mensen, d..