‘Het geluid van aanbidding op de achtergrond valt mee’, zei iemand in de gebedstent op de pinksterconferentie van Opwekking. Een ‘gewone’ protestant zou zeggen: van samenzang. ‘Aanbidding’ is het Nederlandse kerkelijk landschap binnengekomen als vertaling van het Amerikaans/Engelse worship. Maar dat is een veel gewoner woord. Je kunt zeggen: ‘I worship at church X’: ik ga (op zondag) naar die-en-die kerk. ‘Aanbidding’ heeft meer gevoel. Daar zit ook in wat in het Engels adoration heet: de houding waarmee je God eer brengt en bij zijn grootheid en aanwezigheid stilstaat. Nu kan het lijken alsof ‘aanbidding’ meekomt met een bepaalde wijze van zingen: een aantal liederen achtereen, staand, van Opwekking/Hillsong/Bethel, met een band. En een ‘a..

