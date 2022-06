Hoop ís er gewoon, in weerwil van cijfers en scenario’s. Niet stuk te krijgen

Koningin Elisabeth II is misschien wel de bekendste mens op aarde. Deze Pinksterdagen is haar platina jubileum gevierd, zij regeert al zeventig jaar. Jong en oud loopt nog steeds met haar weg, blijkt ook nu weer. Zij is een soort grootmoeder geworden van de hele wereld, die ons verbindt met voorgaande generaties en de geschiedenis. Ze doet haar plicht, vervult haar roeping, onverstoorbaar. Ze drukt de essentie uit van Brits zijn, iets dat, beseffen veel onderdanen, weleens kan staan of vallen met haar aanwezigheid. Want wat als ze overlijdt? Valt dan het Verenigd Koninkrijk pas echt uit elkaar?

