Tegenwoordig doe ik twintig squats tijdens het douchen. Als ik zou willen, kon ik er nog wel meer, maar dat duurt langer en daar heb ik geen zin in. Geen zin, zoals ik geen zin heb in allerlei dingen die goed voor me zouden zijn als zwangere vrouw. Ik heb geen zin in bekkenbodemspieroefeningen, geen zin in maaltijden bedenken met ijzerhoudende bladgroenten, geen zin in mijn kinderen niet tillen als ik haast heb, niet in vroeg naar bed gaan en niet in vroeg opstaan.

Zin in doen alsof zwanger zijn leuk is, heb ik ook niet. Vroeger leek het me machtig interessant. Toen had je van die stretchbanden die je om je dikke buik kon dragen en ik dacht: zo’n band neem ik als ik later zwanger ben ook, maar nu zijn ze niet meer in de mode. Zul je net z..