Je suis rare. En ik ben er nog trots op ook

Toen ik in de vijfde van de middelbare school zat, onderschepte ik eens per ongeluk een briefje dat twee klasgenoten met elkaar uitwisselden. Het was nog net voor de tijd van de mobiele telefoons, dus de meeste communicatie verliep nog per papier.

‘Vind jij Cocky ook raar, bizar?’ ,stond er op het briefje. Ik wist van wie aan wie het was, want ik herkende het handschrift en wist wie het had laten slingeren. Ik plakte het briefje die avond in mijn dagboek, zodat ik niet zou vergeten hoe deze mensen daadwerkelijk over me dachten met hun hypocriete aardigheid. Leuk vond ik het niet, dat er achter mijn rug om dit soort briefjes de ronde deed. En hoewel ik het ook geen leuk idee vond dat mensen mij raar vonden, was ik er niet echt van..