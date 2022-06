Zorgen maken over de toekomst van christelijke jongeren is zinloos en onbijbels

Op de zondagmorgen van Pinksteren leggen weer vele honderden christelijke jongeren verspreid over het land belijdenis van hun geloof af. Of ze worden gedoopt. Of ze hebben die publieke stap net gezet, met Pasen of kort erna. Een stap die vaak als een Godswonder omschreven wordt in deze seculiere tijd.

Zorg om hoe de jeugd opgroeit is van alle tijden. Zorg om hoe de christelijke jeugd opgroeit, binnen en buiten de kerk, is evenzeer van alle tijden. Er zijn naast de materiële zorg voor het kerkgebouw en de financiën weinig onderwerpen waar een gemiddelde kerk zoveel tijd en energie in steekt als hét jeugdwerk.

Wie uit de ramen van het christelijke leven kijkt, begrijpt goed waarom: de vanzelfsprekendheid is in alle opzichten voorbij, bij oud..