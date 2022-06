Wie is je voorbeeld? Die vraag wordt wel eens gesteld tijdens een interview of een spelletje kaarten op tafel. Een moeilijke vraag waar ik nooit een antwoord op wist. Er zijn veel mensen die te waarderen zijn, maar iedereen heeft een rafelrandje. Laat de voetstukken maar achterwege.

Maar afgelopen week wist ik opeens wie mijn voorbeeld is. Het is niet een persoon, maar een groep mensen. Het zijn de mensen die hoewel ze slecht ter been zijn op pad gaan. Het is de man die ik soms in de supermarkt zie en die er lang over doet om een paar boodschappen te halen. Het zijn de vrouwen met rollator in de stad die gewoon gaan winkelen op vrijdag. En het is de vrouw op het perron met een koffer én een rollator. Ze ging op reis en vertrouwde erop dat..