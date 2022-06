Het dringt in Den Haag maar moeizaam door, maar mensen moeten soms gewoon even wennen aan elkaar

Afghaanse asielzoekers strijken neer in noord-Groningen. In Winsum en Uithuizen, niet in Zoutkamp. In de mooie Lauwersmeerhaven bestond ‘veel weerstand’, meldde RTV Noord. Dan kun je zomaar denken: in Zoutkamp zijn ze niet gastvrij en elders wel.

Dat idee wordt versterkt door de heer Sok, voorzitter van de Winsumer ondernemers. Hij schetste in juichtonen de gastvrijheid: je kunt hier niet over straat zonder gegroet te worden, zei hij. Nu lijdt het geen twijfel dat Winsum een lot uit de loterij is. Wat wil je, het is zelfs officieel het Mooiste Dorp van ons land.

Maar dat wil níet automatisch zeggen dat Zoutkampers ongastvrij zijn. Met zulke zwart-witbeelden moet je oppassen, leert de ervaring. In Harskamp op de Veluwe bijvoorbe..