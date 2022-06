Het kwaad kan zich op allerlei manieren in en tussen mensen nestelen

Op allerlei manieren kan kwaad zich in en tussen mensen nestelen. De ambtenaren die probeerden fraude op te sporen en zich daarbij geheel vergaloppeerden, inclusief institutioneel racisme, hebben waarschijnlijk een ander pad afgelegd dan de Russische militair die moedwillig oude ongewapende burgers in Boecha afknalde. Maar allebei: kwaad.

dociele gehoorzaamheid

De nieuwe documentaire over Adolf Eichmann die onlangs in Tel Aviv in première ging, The Devil’s Confession, heeft oude discussies opgerakeld die precies hierover gaan. Eichmann was in Nazi-Duitsland een van de centrale organisatoren van de deportaties van honderdduizenden Joden naar vernietigings..