Zo kom je je tijd wel door in de wachtrij op luchthaven Schiphol

Wat je ook vindt van het personeelstekort op Schiphol en hoe je ook over vliegschaamte denkt, in een wachtrij staan is gewoon niet leuk. Dus moet je de nare gevoelens verzachten.

‘Neem een persoon in gedachten.’ - ‘Ja, ik heb iemand.’

‘Is het een man?’ - ‘Ja.’

‘Is het een Nederlander?’ - ‘Ja.’

‘Is hij beroemd?’ - ‘Nee, niet per se, maar in bepaalde kringen wel.’

‘Zit hij in de politiek?’ - ‘Nee, niet meer.’

‘Is hij al overleden?’ - ‘Ja.’

‘Zat hij bij een christelijke politieke partij?’ - ‘Ja.’

‘Heeft hij ook boeken geschreven?’ - ‘Ja’

‘Onder zijn eigen naam?’ - ‘Nee.’

‘Is het soms Piet Prins?’ - ‘Ja, goed geraden!’

