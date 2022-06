Hondenbezitters, ruim elkaars poep gerust op

Als ik de hond uitlaat, heb ik altijd drie poepzakjes bij me. Soms heb ik ze alle drie nodig, maar meestal niet. In dat geval kijk ik of ik een drol kan oprapen in het algemeen belang. Een drol van een ander. Van een hond, ja. Goor?! Dat hangt van de stevigheid van het zakje af. En zolang het hard of halfzacht is gaat het nog wel. Alles went. Het is een beetje zoals het verschonen van een poepluier. Meestal worden baby’s daar blij van. Dus ik denk dan: van een straat zonder hondenpoep wordt vast ook iemand blij.

Uiteindelijk gaat het hier niet om de drol van de hond maar om de bazen en hun drollen. Waarschijnlijk kijken zij ook niet om als ze zelf naar de wc zijn geweest. Daar zou ik wel een fles wijn op durven zetten.

Het zou mij niet ver..