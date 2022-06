Uitgekleed

Kurt Wallander, de zwaartillende Zweedse inspecteur uit de misdaadromans van Henning Mankell, zit in Honden van Riga in een lawaaierige hotelbar in de Letse hoofdstad. Hij is er voor een onderzoek, het is avond, hij voelt zich eenzaam en niet op zijn gemak. Een jonge vrouw vraagt vlak bij zijn oor of hij wat wil drinken. ‘Achter de zwaar opgemaakte gelaatstrekken ving hij een glimp op van een gezicht dat hem aan dat van zijn eigen dochter deed denken.’

Je kunt het proberen, je hang naar porno de baas te worden met een zelfbeheersingsafspraak (ND, 27 mei). Ik weet niet of ik ..