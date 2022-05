Ik ben een domineesvrouw met een aangeboren afkeer van de dag des Heren. Ik kan me niet herinneren dat het ooit anders was en vermoedelijk zal het nooit overgaan. Integendeel, mijn hekel verdiept zich met de jaren. Getrouwd zijn met een voorganger, en dientengevolge zondag aan zondag de horde in je uppie richting kerk te moeten bezemen, werkt ook niet echt mee.

Toen de kinderen nog klein waren deed ik alsof de zondag een geweldige dag was; samen naar het huis van God, genieten van geloof, gezin en gebraden karbonade. Nu ze groter zijn ben ik te zondagsmoe voor maskerade. Ja sorry, dit is geen vrolijk verhaal. Wanneer we op de gezette tijden na een jachtig half uur eindelijk in de kerk zitten, ben ik de eerste tien minuten van de dienst te..