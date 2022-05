Puur tuingeluk

Tijd voor zwarte vingers en wroeten in de aarde: achterstallig onderhoud op de tuin. Zo kan het niet langer, wordt me op het volkstuincomplex duidelijk gemaakt, via subtiele hints en sociale druk. Het gras staat kniehoog, het onkruid elleboogt zich naar voren, de witte dovenetel maakt zich breed. ‘Als ik een tip mag geven: wees niet te voorzichtig’, zegt een vriend met groene vingers. ‘Ga niet te lang staan nadenken bij elke plant.’ Ik heb moeite met die term, onkruid. De beleving telt zwaarder dan het nut. En hommels zijn gek op dovenetel, met pijn in het hart wrik ik de planten de grond uit. De smeerwortel blijft, dat is ook al zo’n nectarbar. En goud voor je composthopen.

De zwarte aarde is weer zichtbaar, het herstel van de orde..