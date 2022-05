De samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan een politiek van hoop

Het beeld dat politiek Den Haag de afgelopen weken van zichzelf liet zien, is niet bepaald fraai. Het wil helaas nog niet echt lukken met de nieuwe politieke cultuur. Ik merk om me heen dat veel mensen afhaken en geen vertrouwen meer hebben in de politiek. ‘Waarom zijn jullie in de Tweede Kamer zo met jezelf bezig? Waarom werken jullie niet samen om de problemen van het land op te lossen?’ Ik begrijp deze vragen heel goed. Er zijn momenten waarop ook mij als lid van de Tweede Kamer de moed in de schoenen zinkt. Dat zijn de momenten waarop de politiek zich van haar cynische kant laat zien. Zoals de dag dat de Tweede Kamer meer dan tien uur debatteerde over de mondkapjesdeal. Of de dag dat de Kamer meer dan vijf uur debatteerde over gewist..

