Ons lekke bootje wordt vaak verzwaard met een juk van maakbaarheid. Ook in de kerk

Tijdens mijn dagelijkse wandelingen loop ik meestal een eindje langs de Leie, een rivier die ontspringt in Noord-Frankrijk en in Gent uitmondt in de Schelde. Ik vind het heerlijk om tussen het overdadige groen aan de oevers van de rivier een binnenschip te zien dat zich traag op het water voortbeweegt. Het heeft iets rustgevends, die langzame zekerheid. Het lijkt alsof niets het vaartuig kan doen stoppen.

Onlangs bedacht ik dat ik vaak op die manier naar het leven kijk. Standvastig in het heden, vooruitkijkend naar de toekomst en verschillende mogelijkheden explorerend. Alsof het schip altijd met langzame zekerheid verder zal blijven varen. Door hard te werken en geduldig te zijn, kun je het maken in een welvarend land als België of Neder..