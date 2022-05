Turken en Marokkanen wonen al decennialang in Nederland, maar nog steeds zijn er niet altijd (cultuur)vertalers aanwezig bij de dokter

Deze week sprak ik enkele vrouwen die werkzaam zijn als begeleiders van met name Marokkaanse en Turkse inwoners die hulp vragen bij het sociaal werk, huisartsen of andere professionals in het medische of sociale circuit. Ze kwamen zelf ook uit die gemeenschap. Ze hadden prachtige verhalen te vertellen. En via hun verhalen kreeg ik zicht op een wereld die ik nauwelijks van nabij ken. Want neem nu een Turkse of Marokkaanse man of vrouw met diabetes die bij de huisarts komt. Voor een consult heeft een huisarts zo’n tien minuten. In die tijd zoekt zij de gegevens op in de computer, stelt wat vragen, bevoelt en betast hier en daar wat en bekijkt het een en ander en probeert zo tot een diagnose te komen. Bij een moeizaam Nederlands sprekende p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .