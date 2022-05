God en seksualiteit hebben van alles met elkaar te maken. Maar wat dan?

Het is mooi dat het Nederlands Dagblad in deze weken aandacht geeft aan seksualiteit en dit belicht vanuit verschillende invalshoeken (zie onder meer de krant van 14 en 21 mei). Want over het algemeen wordt er onder christenen niet zo heel veel gesproken over seksualiteit, en als het wel gebeurt, dan vaak vanuit moralistisch oogpunt. In de afgelopen jaren dat ik samen met theoloog René Erwich schreef aan een boek dat volgende maand uitkomt (Vuur dat nooit dooft, seksualiteit, gender en theologie in gesprek), ben ik gaan inzien dat enkel moralistisch spreken niet alleen het gesprek kan stilleggen, maar dat je daarmee ook het risico loopt slechts oppervlakkig over seksualiteit te spreken.

Zeker, met een thema als seksualiteit is het g..