Laten we de herziening van de Transgenderwet blijven bevragen, hoe lastig dit onderwerp ook ligt

De conclusie die deze week aan het slot van een SGP-studieavond werd getrokken, lijkt zonder meer behartigenswaardig: erken de nood van mensen die onder genderdysforie lijden, maar wees ook alert op de genderideologie. Want er gebeuren rare dingen.

Voor volgende maand staat in de Tweede Kamer een debat over een herziening van de Transgenderwet (artikel 28 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) op de rol. Die wet (uit 2014) bepaalt onder welke voorwaarden iemand zijn geslacht in zijn geboorteakte kan wijzigen.

Een evaluatie van deze wet beoogt een vereenvoudiging van de mogelijkheid om de geslachtsregistratie te veranderen. Deze vereenvoudiging wordt gepresenteerd als een bijdrage aan de emancipatie van transgenderpersonen. Zij ..