Het datingprogramma Lang Leve De Liefde toont de gebrokenheid van het bestaan

De algoritmes van YouTube leiden mij op mijn vrije avonden naar het SBS6-datingprogramma Lang Leve De Liefde. Een nieuwe en zeer boeiende wereld gaat voor mij open.

‘Ik ben vaak teleurgesteld geweest in de liefde.’

‘Mijn vader is op jonge leeftijd overleden.’

‘Ik vind het moeilijk om iemand toe te laten in mijn leven.’

‘Ooit heb ik een kindje weg laten halen.’

Tjonge, wat een gebrokenheid uit het (liefdes)leven van de mensen die meedoen aan dit programma komt er via mijn schermpje mijn huiskamer binnen. Dan ben ik extra blij als zij voor het eerst of opnieuw de liefde van hun leven vinden. Maar nog blijer word ik als de algoritmes van YouTube me naar Nederland Zingt leiden. Daar klinkt het mooiste liefdeslied dat ik ken:

De liefde is een w..