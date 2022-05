Nieuw huis, nieuwe tuinstoelen. We proberen het eerst bij een fysieke winkel (veel leuker!), maar online vinden we wat we zoeken. Via de ‘winkel van ons allemaal’ krijgen wij twee ligstoelen afgeleverd van een firma midden in Berlijn. Maar op de factuur staat een hogere prijs dan waarvoor ik ze heb besteld. De verkoper reageert per mail snel en beleefd, maar dan wordt het ingewikkeld. Ik mag de stoelen terugsturen en twee nieuwe bestellen. Dat hoeft niet, protesteer ik, wij willen ze graag houden. Kunt u niet in de boekhouding de factuur doorstrepen en een nieuwe aanmaken? Dat blijkt niet te kunnen. Stuur dan een tegoedbon voor het prijsverschil, probeer ik nog. Kan ook niet. Zonder fysieke retourzending kan de factuur niet vervallen en ..

