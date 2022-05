Israëls heilige koeien: hoe kunnen we al het vlees dat we eten ‘kosher’ noemen?

‘Eten jullie thuis normaal?’, vraagt de zuster op het Jeruzalemse consultatiebureau mij. Na kort schakelen tussen talen en breinhelften begrijp ik dat de onderliggende vraag is of wij thuis wellicht van die gekke planteneters zijn. ‘Vlees, chabibti, eet je vlees?!’, vervolgt ze met wapperende handen. Niet veel later heb ik een weekprogramma aan maaltijdtips voor me liggen, inclusief peutervariatie: ‘lekker geprakt en met een vleugje baharat’, of ‘fijn gesneden en met een dotje suiker’, aldus de zuster.

Vlees is dus de norm. Vlees is normaal. Maar hoe, wat, hoeveel? Op onze route naar de kuststad Eilat, Israëls meest zuidelijke stad, komen vier grote open vrachtwagens vol met koeien ons tegemoet. Na een lang transport over zee worden deze ..