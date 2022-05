Familiedag, in Groningen. Deze keer is het een bitterzoet genoegen, want de voorouderlijke boerderij is binnenkort niet meer in familiebezit. Het zou voor velen weleens het laatste bezoek aan dit erf kunnen zijn. Mijn grootouders kwamen er wonen in 1940. Er groeiden elf kinderen op, onder wie mijn moeder. Uit alle hoeken van Nederland reizen ooms, tantes, neven en nichten af naar Overschild. Inclusief de Noord-Hollandse tak, nazaten van een emigratie naar de Wieringermeer in de jaren zestig. En zelfs Iris, een achternicht uit Parijs. Ze kijkt haar ogen uit. Ze loopt het weiland in naar de glanzende zwartbonte koeien en roept het trage vee ter plekke op tot revolutie. Het zijn niet de koeien van deze boerderij, van onze oom en tante, Henk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .