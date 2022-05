De klant is koning, maar door de personeelstekorten even niet meer

De klant is koning. Als dochter van een kleine zelfstandige is dit gezegde me met de paplepel ingegoten. Het belang van de klant moet je niet uit het oog verliezen. En de klant behandel je met alle egards. Chagrijnen doe je maar in je eigen tijd.

Maar met de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het in veel sectoren niet meer te doen om de klant als koning te behandelen. De Ketheltunnel was onlangs uren dicht omdat zowel de tunneloperator als zijn vervanger ziek thuis zaten. Automobilisten moesten omrijden en kwamen op hun beurt misschien wel weer te laat bij een klant aan. Wie een afspraak bij een maag-darm-leverarts in het ziekenhuis moet maken, heeft maandenlang geduld nodig. Er is een gigantisch tekort aan krantenbezorgers. En opnieuw p..