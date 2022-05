Rutte I, Rutte II, Rutte III en Rutte IV, een eenzame man in het torentje

De steeds terugkerende beelden van onze minister-president bij de aankomst van de lichamen van de slachtoffers van de MH17 brengen herinneringen naar boven. Naast koning Willem Alexander en koningin Maxima zit daar een Mark Rutte met een van pijn vertrokken gezicht. Ik bedoel niet herinneringen van wat er allemaal tijdens die ramp gebeurde. Het gaat mij om de beelden bij de ramp die zich zo een tweeëntwintig jaar eerder afspeelde, het El Al toestel dat neerstortte in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Iedereen die daar vanwege een directe betrokkenheid, als slachtoffer of hulpverlener ter plaatse was, zal wat we toen voor ons zagen nooit vergeten. De pijn, de angst, de paniek, de onzekerheid. Zo nu en dan spreek ik nog weleens iemand uit ..