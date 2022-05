Geworteld (t)huis

We hadden een mooi huis gezien, het zou geweldig passen bij onze plannen voor een gezinshuis. Maar het was in Hoevelaken, een dorp dat we niet goed kenden. Behalve dan dat ik er in de jaren tachtig regelmatig kwam om mijn grootouders te bezoeken.

Om er een beetje gevoel bij te krijgen, huurden we een slaapplek in een bed & breakfast dicht bij het door ons begeerde huis en gebruikten we de tijd om de omgeving wat te verkennen. Het voelde goed, we kochten het huis en zo werd het dorp van mijn voorouders mijn nieuwe woonplaats.

Met de jaren die we er nu wonen, kwamen ook de familieverhalen bovendrijven. Zo kwam ik erachter dat de hierboven genoemde bed & breakfast waar wij nietsvermoedend overnacht hadden, ooit het huis van mijn overg..