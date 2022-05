Mijn hulp heeft het uitgemaakt

Mijn hulp heeft het vanmorgen uitgemaakt. Zomaar ineens, na een relatie van elf jaar. Ze had de doekjes nog maar net bij de vuile was gelegd en opeens vroeg ze het: ‘Mag ik bij jullie stoppen?’ Ze heeft een ander, vertelde ze. Een lieve, oudere dame die ze nog kent van vroeger. Dus ja, wat kun je dan zeggen? Natuurlijk mag ze stoppen. Het moet wel van twee kanten komen, zeg ik altijd. Maar het doet wel een beetje pijn.

Ik was erg aan haar verknocht geraakt. De manier waarop ze elke dinsdagochtend met een rotsvaste routine mijn huis doorliep. Crocs in de hand bij binnenkomst, klaar om de badkamer te lijf te gaan. Die was naderhand altijd brandschoon. Zelfs de puberkamers pakte zij strijdbaar en doelgericht aan en werden altijd spic en span..