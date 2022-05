De zorg gaat zwaarder drukken op hulp van familie

Nadenken over geldbesteding, over eerlijk delen en over hebzucht, is broodnodig. Daarom lees ik graag het nieuwe boek Geld en goed, van Alain Verheij, over ‘hoe we de wereld echt kunnen verrijken’.

Hij merkt op dat Jezus het gemunt heeft op onze omgang met geld en goed in de Bergrede: wij moeten geen aardse schatten verzamelen. Maar nog luider dan Jezus’ waarschuwingen tegen hebzucht klinkt de oproep tot vertrouwen, aldus de theoloog en zzp’er. ‘Goed met geld omgaan heeft alles te maken met het vertrouwen dat er morgen voorzien zal worden in je levensonderhoud.’

Ik heb het daar altijd moeilijk mee. Ik geloof niet dat mij beloofd is dat ik nooit honger zal lijden. Daarvoor zijn er te veel hongerenden in de wereld (geweest) van wie ik ..