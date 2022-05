Hoe schat je wiskunde op waarde? Leg de waarde en betekenis beter uit

Dat moet anders: leg de waarde en betekenis van het vak wiskunde beter en praktischer uit.

In deze examentijd heb ik te doen met al de scholieren die, ieder op hun eigen niveau, een ‘gedrocht’ tussen de te examineren vakken ontwaren: wiskunde.

Begin met een willekeurige gespreksgenoot over wiskunde en je krijgt sóms een van de werkelijkheid losgezongen lofzang en veel váker het gevoel dat het beter is onmiddellijk een traumacentrum in te schakelen.

Persoonlijk worden er daarbij herinneringen wakker gekust aan het meest verschrikkelijke vak dat ik op de middelbare school tot een goed einde wist te brengen: wiskunde. Om preciezer te zijn: wiskunde B.

Zo keek ik iedere dag, vijf dagen in de week, telkens één vol uur in de diepe afgrond va..