Na de verhuizing kan ik geen koffie onderweg meer betalen

De vorige verhuizing was helemaal niet duur, zes jaar geleden. We belden om een container voor de spullen. Die werd voor de deur op de stoep gezet. We liepen een middag heen-en-weer met drie vrienden en alles paste er in. De bank, de tafel, het logeerbed, opgerolde Perzische tapijtjes, dozen met pannen en Ikea servies, de tuinstoelen en de wasmachine. Toen namen we een waterijsje, een laatste biertje in de achtertuin en reden met de vissenkom op schoot de wijk uit.

In het nieuwe huis verfden we alles wit. De plafonds, de muren, de plinten, de trappen, de kozijnen. Emmers RAL9010 gingen er doorheen, een paar honderd euro moet dat wel gekost hebben, en dan nog kwasten, rollers en een heleboel tape. Maar behalve aan dat en de portaalarm vrac..