Het lichaam van matroos Wilco uit Urk werd gevonden, meer dan een kilometer van het ongeval

Het is een mooie, stille avond in mei. Op de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland varen zeeschepen af en aan. Na een frisse duik in de Noordzee is er nog tijd genoeg voordat onze veerboot naar Engeland gaat, we lopen langs het water. Dan zie ik een ‘Vermist’-poster hangen, er staat een foto op van een vrolijke jongen. Hij draagt een gouden oorring, zoals veel zeelieden. Het is Wilco de Groot, 20, een matroos uit Urk, hij is verdwenen bij het omslaan van een binnenschip. Of we naar hem uit willen kijken. Er is nog een kleine hoop dat zijn lichaam hier ergens aanspoelt. Het rustige water, de schepen die komen en gaan, het ziet er ineens anders uit.

Op woensdag 11 mei lezen we in Engeland op onze telefoons dat hij op zondag 8 mei is gevonden..