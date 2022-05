Schrijven met een groene glimlach, ook al valt er eigenlijk weinig te lachen

Een paar dagen geleden werd er bij mij een prachtig boeket bezorgd. Naarstig zocht ik naar een kaartje met de afzender, want ik had echt geen idee. ‘Theanne, bedankt voor al die columns waarin je ons met een glimlach inwijdde in het groene leven’, stond erop. Met daaronder de namen van de ND-opinieredactie.

Heel lief natuurlijk en nu raadt u het al: dit is mijn laatste column. Dat is in goed overleg gegaan. Ik vond het na tien jaar wel welletjes en André Zwartbol zei: ‘Het is inderdaad goed zo. Je hebt je punt nu wel gemaakt.’

Mijn groene punt, bedoelde André. Een groene glimlach, zegt het kaartje. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Ik spreek veel in kerken over ‘geloof en duurzaam leven’ en laatst zei i..