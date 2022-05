Ik ben dankbaar voor Titus Brandsma, de nieuwe heilige

Paus Franciscus is geen liefhebber van, wat hij heeft genoemd, vliegveldbisschoppen. Een bisschop moet niet te veel op reis gaan maar vooral bestuurder zijn van het eigen bisdom en de gelovigen bemoedigen in het geloof. Ik deel deze visie van de paus volkomen, maar soms is het toch lastig te realiseren. Begin mei was ik met een ziekenbedevaart zes dagen in het Franse Lourdes en recent was ik vier dagen in Rome voor de heiligverklaring van pater Titus Brandsma.

Tussen mijn reizen naar Lourdes en Rome in mocht ik spreken tijdens de dodenherdenking in Oss. Pater Titus woonde tussen 1909 en 1923 in dit Brabantse stadje vol sociale problematiek. Een kleine elite van fabrikanten stond tegenover een grote groep arme werklui. Pater Titus ze..