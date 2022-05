Het wonder van die saaie kerk

Op de ochtend van de doopdienst van mijn vier maanden oude baby probeerde ik als nieuwbakken moeder zenuwachtig ervoor te zorgen dat ze wel goed sliep. Dus toen ik haar in haar wieg had gelegd voor een dutje en na een half uur alweer pruttelgeluidjes hoorde, snelde ik naar boven. Ik pakte mijn dochter op en tot mijn opluchting sliep ze in mijn armen verder. Hoe meer slaap, hoe meer kans op een tevreden baby tijdens de kerkdienst. Zo hoopte ik althans – naar later bleek vergeefs.

Ik ging met de baby in mijn armen op bed zitten en keek hoe ze sliep. Vertederd bewonderde ik haar wangetjes en haar leuke gezichtje. Na een minuut dacht ik: waar is mijn telefoon? Die lag nog beneden. Een boek dan. Nee, ook mijn boek lag elders. Ach, dan maar gew..