Soms zou ik wel katholiek willen zijn. Je had dan afgelopen weekend een mooie en verantwoorde aanleiding om een weekend in Rome te zijn. Ook met je zoon, die niet meer naar de kerk gaat. Lucas Hoitinga (21) was er met zijn ouders en zus. Hij ziet in Titus Brandsma ‘een voorbeeld’, zei hij in Trouw. ‘Zeker nu het oorlog is in Oekraïne. Als je ziet hoe er ook daar met journalisten wordt omgegaan. Ik vind dat je gewoon moet kunnen zeggen wat je wilt. Titus was journalist en streed voor die vrijheid.’

Een katholiek heeft data om bij stil te staan, voorbeelden om naar op te kijken en plekken om naartoe te gaan. Een gebouw met kaarsjes om op te steken en stilte om even in te knielen. Protestanten hebben geen heiligenkalender en geen pelgrimsple..