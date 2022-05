Menstruatieverlof in Nederland? Beter van niet

De Spaanse regering wil betaald menstruatieverlof invoeren. Het zoemt al een tijdje rond en natuurlijk wordt dan meteen geopperd dat we dit in Nederland ook moeten doen.

‘Ook in Nederland groeit vraag naar menstruatieverlof’, stelt het Algemeen Dagblad maandag. Peter de Vroed van het Menstruatie Voorlichtingsinstituut komt dan weer aan het woord. Hij hamert al jaren in de media op de noodzaak van menstruatieverlof: ‘Het is belachelijk dat het zo lang duurt.’

NH Nieuws toont dezelfde reflex: ‘Als je ernstige pijn ervaart tijdens de ongesteldheid heb je in Spanje voortaan recht op drie tot vijf vrije dagen per maand’, meldt de regionale zender (alsof de beoogde wet al in werking is). ‘Daarmee is Spanje het eerste Europese la..