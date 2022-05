Juist in oververhitte steden kunnen historische kerkgebouwen bakens van leven zijn

Veranderde tijden zetten aan tot een hernieuwd denken over de openbare ruimte. En over de kerk. Niet alleen zinzoekers, maar ook planologen en klimaatwetenschappers herontdekken de waarde van eeuwenoude kerkgebouwen.

‘Kerken bepalen het beeld van een stad en dienen als oriëntatie op het platteland. Ze hebben een symbolische waarde en staan vaak in het centrum van het (historische) dorp. En als de hemelsluizen opengaan, valt er veel water op hun dak’, staat te lezen in het rapport Wij(k)water. Opvangen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater bij kerken. Het kwam tot stand dankzij vijf Vlaamse organisaties, waaronder Ecokerk en de stad Gent. Samen onderzochten ze de mogelijkheden om water via kerkdaken op te vangen en te hergebruiken.

leien..