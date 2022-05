Tijdens een week varen zie ik het opnieuw: de kloof tussen arm en rijk wil maar niet dicht

Premier Boris Johnson schrapt bij nader inzien de ban op goedkoop en vet eten, kopten de Britse kranten zaterdag. Het is hem politiek toch te riskant. Het gaat om aanbiedingen van vette snacks: ‘Buy one, get one free’. Twee voor de prijs van één, dus. Veel Britten met een krappe beurs en een krap huurhuis eten ongezond en vet, want dat is goedkoper. Voor fruit en verse groenten moeten ze ver lopen vanaf hun huurkazernes. Zeker als een busticket er die maand niet meer af kan. De hippe bio-winkels in de stadscentra waar toeristen hun coffee-to-go’s halen, bedienen een rijker publiek. Oorlog in Oekraïne jaagt in Europa de voedselprijzen op en daar komt in dit land natuurlijk de Brexit nog bij.

De kloof tussen arm en rijk wil maar niet ..