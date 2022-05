Met kleurrijke verhalen kun je mensen inwijden in het christelijk geheimenis

Hoe kunnen we onze seculiere medeburgers inwijden in de rijkdom van de Bijbel? Daarover breken niet alleen Gert Jan-Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) zich het hoofd. Iedere christen loopt hiermee rond. De Britse schrijver G.K. Chesterton (1874-1936) slaagde erin mensen bij de hand te nemen in een levensecht sprookje, waarbij zij onverwacht, onwillig, maar ook onontkoombaar op God stuiten. Kan dit ook in 2022? Juist de christelijke traditie, met haar kleurrijke bijbelse geschiedenissen, biedt handvatten om door het gebruik van beelden mensen in te wijden in het christelijk geheimenis.

Neem de gelijkenis van de muitende landbouwers (Matteüs 21). We zien een uitgestrekt landgoed. De landheer heeft dit harmonieus ingericht. H..