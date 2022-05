Wat logisch is, is niet vanzelf oké

We hebben net met elkaar onder een enorme beuk verhalen gedeeld. Mensen met joodse, christelijke of islamitische roots – en mensen zonder enige religieuze affiniteit. Dertig mensen, één enorme boom, hartje Brussel, en talloze verhalen: verhalen over ellende aan de grenzen van Europa jegens vluchtelingen, over bruut en subtiel racisme, over het uitsluiten van anderen dat zo diep in onze ziel zit dat niemand eraan ontkomt. En over regeringen voor wie het schier onmogelijk blijkt om de meest basale universele mensenrechten universeel hoog te houden. Het contrast tussen de manier waarop Oekraïners verwelkomd worden en de uitsluiting van bijna ieder ander, is schrijnend.

‘Maar het is toch logisch dat mensen Oekraïners warmer verwelkomen dan an..