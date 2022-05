Terugkijken op andere tijden, vanaf Het Forum in Groningen

Eerder dit jaar zit ik met vriendinnen aan het ontbijt. We verblijven een weekend in de stad Groningen. En zoals dat gaat: we wisselen wat van onze gewoontes uit. Een van hen zegt dat ze al lang niet meer elke dag onder de douche stapt. Het past niet meer bij haar levenswijze. Ik weet meteen dat het mij nooit zal lukken. De warme en daarna koude douche heb ik nodig om het leven weer aan te kunnen.

Groningen, ik woonde er vroeger wat jaren. Een wereldstad in overzichtelijke proporties – prettiger dan Amsterdam. De grootste verrassing dit weekend is voor mij Het Forum. Een nieuw bouwwerk midden in de oude binnenstad. Nieuwe bouwwerken in binnensteden, dan is het oppassen geblazen. Maar Het Forum … De openbare bibliotheek, die zich terecht p..