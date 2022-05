Hij wilde weten of ik nog een cadeautje voor zijn moeder had

Ja ja, denk je als je moeder wordt en de mensen je waarschuwen voor het eindeloze gesterf aan jezelf. Ja ja, het gaat straks niet meer om mij, ik weet het. Maar je weet het niet. De eindeloosheid waarmee het nooit om jou gaat. Neem Moederdag. De valstrik van Moederdag is Vaderdag. Elke hap van je croissant op bed is een voltrekking van je eigen vonnis: over een maand sta jij ze af te bakken met je verfrommelde gezicht.

Ik mag graag winnen van de wetten der natuur en stelde voor beide dagen tegen elkaar weg te strepen. ‘Graag’, zegt Job. ‘Jij bent ook helemaal mijn moeder niet.’ Dat hij zondag vervolgens vergat om zijn eigen moeder te bellen, stemde me vrolijk. Aan hem mis ik niks.

Maar de kinderen zijn lief. Al twee weken stonden er twee i..