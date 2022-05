Philips-topman Frans van Hout leeft in een beschamend loonbubbel

‘Ik voel de pijn zoals ieder ander’. Met deze woorden onderstreepte Philips-topman Frans van Houten dat hem een beloofde bonus van 1,8 miljoen euro werkelijk toekomt. Die fooi komt bovenop zijn bescheiden jaarsalaris van 1,3 miljoen euro. Van Houten was te horen in het NOS Journaal van 10 mei. Het nieuwsitem over hem schuurde schrijnend langs een eerder thema in hetzelfde journaal. Dat betrof menstruatiearmoede. Wereldwijd hebben 500 miljoen vrouwen daarmee te maken, ook in Nederland. Maandverband werd zo duur dat zij te weinig overhouden voor voedsel en huur. Deze vrouwen voelen echte pijn. Maar wie in zo’n wereld miljoenen verdient en dan pijn zegt te lijden bij een financiële tegenvaller, leeft in een beschamende bubbel.

Toch herken ik..